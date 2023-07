Nasce a Napoli la Scuola di alta specializzazione tecnologica

A fondarla sono stati “Campania Hitech & Communication” : Iti Augusto Righi - Napoli (soggetto capofila del Progetto Its); Comune di Napoli; Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di Ingegneria; Stoà- Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa S.c.a.r.l.; Stampa S.r.l.; Istituto Suor Orsola Benincasa; Ente Morale P.I.; Claai Campania - Associazione di categoria; Meditech Consorzio; Protom Group SpA; Tecno Srl; Innovaway SpA a socio unico; Almaviva Digitaltec SpA; Iis Galilei Di Palo – Salerno; Iiss Francesco Saverio Nitti – Napoli.

Soggetto attuatore è la Fondazione “Campania Hitech & Communication”, presieduta da Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway Spa: nasce Its Campania, nuova scuola di alta specializzazione tecnologica aperta a diplomati e laureati che punta sull’innovazione con l’obiettivo di colmare lo skill mismatch, il divario tra le abilità richieste e quelle disponibili soprattutto al Sudil coinvolgimento diretto di grandi ed affermate realtà della digital transformation e delle tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione.

Alternativa alla tradizionale offerta formativa

L’innovativa alternativa alla tradizionale offerta formativa universitaria darà il vantaggio - spiega una nota - a tanti giovani di potersi proiettare sin da subito sul mercato del lavoro.

Due i percorsi formativi previsti: il primo per Web & Mobile Specialist e il secondo, replicato in due edizioni, per la figura professionale di Data specialist. Entrambi avranno una durata complessiva di 1.800 ore, equamente distribuite tra aula e stage. In questo modo gli studenti potranno acquisire le skill più ricercate nel settore delle nuove tecnologie digitali dove maggiore è il divario tra i bisogni delle aziende e le competenze oggi reperibili.

Caratteristica a dir poco importante è la gratuità dei corsi, resa possibile dl finanziamento della Regione Campania.

I corsi

Il primo corso, per la formazione di Web & Mobile Specialist, partirà il prossimo 15 novembre presso l’Istituto Augusto Righi di Napoli che sarà la sede di tutte le attività didattiche. Il secondo, in Data specialist, è atteso nel 2024.

“Siamo giunti a un traguardo di importanza strategica che proietta la regione Campania nel mondo della Digital Transformation con un ruolo da protagonista, favorendo la formazione e l’occupazione nel settore dell’Ict. Ed è un onore per me presiedere una Fondazione che unisce gli sforzi di partner pubblici e privati per creare una cultura digitale condivisa e contribuire a colmare il gap domanda-offerta di competenze digitali – spiega Antonio Giacomini, presidente della Fondazione Campania per l’Its-Ict -. L’Its è un progetto di grande impatto sociale perché guarda al futuro dei giovani campani. Il mercato del lavoro Ict è in grado di offrire nuove opportunità di formazione e occupazione e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide di domani. A tutti i soci fondatori della Fondazione va il mio ringraziamento; sono convinto che insieme porteremo la regione Campania all’avanguardia nella formazione e nell’offerta di servizi It".