Formazione retribuita: 4 corsi per 4 municipalità. Requisiti e modalità di accesso

Il progetto ITIA ”Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli” consente l'accesso a percorsi formativi idonei al nostro specifico mercato del lavoro.

Formazione retribuita

In scadenza la prossima settimana il bando lanciato da ARES – Associazione Ricerca e Sviluppo, in partenariato con il Comune di Napoli Capofila, per l'accesso a 4 percorsi formativi professionalizzanti e attività di supporto orientativo retribuiti.

L'indennità

A tutti i partecipanti ai corsi Ares sarà riconosciuta un’indennità oraria pari a € 8,15 a fronte della partecipazione obbligatoria alle attività formative.

Percorsi Formativi per 4 Municipalità

I percorsi formativi realizzati per il Progetto ITIA, diversificati in base alla Municipalità di residenza, sono i seguenti:

Municipalità I (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando):: operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici - durata 600 ore, massimo 10 allievi; Municipalità V (Arenella, Vomero): operatore di punto vendita - durata 600 ore, massimo 20 allievi Municipalità IX (Pianura, Soccavo): operatore addetto alle attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e allestimento e rifornimento degli scaffali - durata 600 ore, massimo 17 allievi Municipalità X (Bagnoli Fuorigrotta): operatore servizio sala - cameriere - durata 600 ore, massimo 14 allievi

Chi può partecipare al bando

Il Progetto ITIA si rivolge alle persone che vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi diretti all’acquisizione di competenze di base e/o professionali per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Requisiti d’accesso

Possono presentare domanda di partecipazione, in ciascuna delle 4 Municipalità coinvolte (Municipalità I-V-IX-X), i cittadini residenti nelle stesse ed in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

essere percettore diretto del Reddito di cittadinanza e/o trovarsi in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del DM 17 ottobre 2017):

non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;

avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

aver superato i 50 anni di età; di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;

essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;

appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

avere superato i 16 anni ed assolto l’obbligo d’istruzione.

Ad ogni requisito corrisponde un punteggio, la cui somma è determinante per la graduatoria finale.

I corsi e i titoli

I percorsi hanno una durata di 600 ore e sono articolati in 420 ore di attività d’aula e laboratorio e in 180 ore di stage.

Solo in caso di superamento dell’esame sarà rilasciata in esito una “Certificazione di Qualifica Professionale”.

Come si partecipa al bando

I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione, completa della documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 22/11/2021, esclusivamente a mezzo pec (da indirizzo pec personale) all’indirizzo infoares@arubapec.it o a mano allo Sportello dedicato:

Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando) – Via Medina, 5 Napoli (NA)

Municipalità 5 (Arenella, Vomero) – Via Medina, 5 Napoli (NA)

Municipalità 9 (Pianura, Soccavo) – Viale Campi Flegrei, 41 Napoli (NA)

Municipalità 10 (Bagnoli, Fuorigrotta) – Viale Campi Flegrei, 41 Napoli (NA)

Contestualmente alla presentazione della domanda presso lo Sportello, sarà possibile fruire delle attività di orientamento di I e II livello, fino ad esaurimento dei posti disponibili.