Patto educativo: il calendario dei primi "tavoli"

Sono pronti a riunirsi, per la prima volta e in diversi territori della città, i tavoli educativi annunciati dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia nell’intento di formare una comunità educativa, inclusiva e fondata sulla condivisione e cooperazione, come spiega una nota della Curia.

Si punterà, in pratica, a far confluire diverse esperienze, ruoli, linguaggi per programmare interventi integrati finalizzati a contrastare e prevenire i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica e del disagio formativo.

I primi incontri, che saranno punto di partenza per la progettualità del “Patto”, si terranno:

mercoledì 5 ottobre, ore 18.30, presso la Parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo in via Filippo Bottazzi 27,

martedì 11 ottobre, ore 19.30, presso la Parrocchia San Francesco e Santa Chiara in via Decio Mure a Ponticelli, a Soccavo.

All’incontro prenderanno parte i referenti territoriali delegati dall’Arcivescovo Battaglia.