Presentato in anteprima a Roma, SABATO 20 Aprile alle 17:30 presso la Casa del Podcast nella sede di Technotown a Villa Torlonia, durante la sessione di Live Podcast, de La Settimana del Podcast, dedicata a News e Informazione, il nuovo podcast della newsmaker & media content creator Francesca Ferrara è ispirato ai contenuti dei libro “NEWS CONTENT DESIGN – Brand Journalism &Digital PR per comunicatori e aziende” pubblicato con Dario Flaccovio Editore.

Protagonista dell’anteprima è stata Assunta Corbo, giornalista, autrice, formatrice e fondatrice del Constructive Network e del primo magazine italiano News48.it che si occupa di giornalismo costruttivo e delle soluzioni (constructive&solution journalism).

Il podcast affronta varie tematiche: dall’informazione e comunicazione costruttiva, al giornalismo on line e secocopywriting, al brand journalism, all’informazione ambientale, alla progettazione di un multimedia projectwork, all’evoluzione delle carriere da giornalista freelance, a regista, imprenditore, editore, mentor&coach, content creator, ovvero la figura del news content designer.

Gli altri protagonisti del podcast sono:

Cristina Maccarrone: giornalista, seocopywriter, formatrice e autrice

Marco Merola: giornalista e divulgatore scientifico e tecnologico

Andrea Paternostro: giornalista, imprenditore, editore, formatore

Barbara Reverberi: giornalista, autrice, business coach, podcaster

Alberto Puliafito: giornalista, regista, produttore

Maria Grazia Villa: giornalista, brand reporter & ethics coach

«La creazione di un podcast dedicato al libro fa parte di un progetto di comunicazione dei temi che affronto in un’ottica transmediale. A supporto anche una newsletter professionale che verrà inviata ogni mercoledì assieme all’uscita di un nuovo episodio del podcast» spiega l’autrice Francesca Ferrara che alla domanda “Di cosa si occupa un news content designer?” risponde «Il news content designer è il professionista dell’informazione e della comunicazione che riesce ad essere un media content creator per qualsiasi tipo di piattaforma e che sa creare una strategia di comunicazione sartoriale, cucita su misura in base al contesto e agli obiettivi di una multimediale digital communication strategy».

L’uscita sulle piattaforme di ascolto è prevista ogni mercoledì a partire dal 1° Maggio con la prima puntata dedicata al constructive & solution journalism e protagonista Assunta Corbo.

Seguono le uscite:

8 Maggio, Alberto Puliafito, episodio sulle nuove frontiere del giornalismo e dell’approfondimento con lo slow journalism

15 Maggio, Cristina Maccarrone, episodio sul seocopywriting

22 Maggio, Maria Grazia Villa, episodio sul brand journalism e l’etica giornalistica

29 Maggio, Barbara Reverberi, episodio sul percorso professionale dalle media relations al coaching&mentoring

5 Giugno, Andrea Paternostro, episodio sul percorso professionale dal giornalismo, all’imprenditoria e alla consulenza