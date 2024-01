L'ITS Academy Moda cerca candidati da preparare gratuitamente per il mondo della moda calzaturiera. Le info

Inedita opportunità per chi vuole lavorare con alto profilo nel campo della moda nel settore calzaturiero. L'Istituto tecnologico superiore Academy Campania Moda, che offre formazione terziaria professionalizzante alternativa o parallela all’università grazie a percorsi di specializzazione con un placement di oltre l'80% al termine degli studi, dà la possibilità di frequentare in maniera completamente gratuita il corso di Fashion Shoes Coordinator Moda.

Fashion Shoes Coordinator Moda

Il corso reso disponibile gratuitamente dall'Its Academy Campania Moda ha durata di 2 anni per 2mila ore di lezione, di cui 800 di stage presso aziende selezionate specializzate nella produzione di calzature e consente di conseguire il Diploma europeo di V livello in tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda, e specificamente delle collezioni di calzature.

Chi può fare domanda e come

Destinato a giovani in possesso di diploma e maggiorenni, sono solo 25 i posti attualmente disponibili.

Scade questo martedì, 30 gennaio 2024, entro e non oltre le ore 12.00, il termine ultimo per la presentazione delle candidature attraverso l'apposito modulo sul sito ufficiale sezione “Corsi” - “Fashion Shoes coordinator”.

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni al numero (+39) 081 287199 (orari 9.30/13.00 e 15.30/17.30