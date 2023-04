La lezione di Cilento

Al Museo della moda iniziativa l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha chiamato a raccolta esperti e imprenditori del settore tra cui Ugo Cilento, amministratore dell'azienda che affonda le sue radici nell'epoca dei Borbone e presidente dei Centenari, associazione che riunisce le aziende storiche a carattere familiare. “Sono la conoscenza del mercato e l’esperienza nella risoluzione dei problemi a consentire la durata nel tempo delle aziende che comunque devono sempre avere come obiettivo la realizzazione di prodotti di eccellenza, caratterizzati da qualità e originalità”, ha detto Cilento sottolineando ai giovani presenti la necessità “di seguire sempre un proprio percorso senza rincorrere le mode del momento”.

Ai lavori Maria D’Elia amministratore unico del Museo della moda, Carlo Palmieri amministratore di Pianoforte holding e rappresentante della Camera regionale della moda, Michele Lettieri presidente di IUAD - Accademia della moda, Roberto Esposito ceo di Dereve, per la Prthenope i docenti Maria Ferrara ordinario di Organizzazione aziendale e Raffaele Fiorentino ordinario di Business models in fashion art and food Industries.