Saper scrivere: terza edizione del master post laurea SEMA

Tutto pronto per la terza edizione del Master SEMA, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa da Lalineascritta per fornire un'alta preparazione specialistica nell'ambito dei mestieri della scrittura, dall’artigianato al digitale. Le competenze/figure professionali richieste dalla filiera editoriale sono infatti specifiche e numerose: redattori e service editoriali, correttori di bozze, copy editor, lettori editoriali, editor, uffici stampa, impaginatori editoriali, web content manager, dramaturg, storyteller e scrittori.

Causa Covid, quest'anno il master sarà condotto con la didattica a distanza, allargando la possibilità di partecipazione a più studenti.

Il bando per l’ammissione, rivolto a chi ha già in tasca una laurea, scade il prossimo 10 novembre ed è consultabile sulla pagina web del Suor Orsola Benincasa.

1500 le ore complessive di formazione previste, comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova conclusiva.

L'Open Day di presentazione è in calendario giovedì 15 ottobre, in diretta streaming sui canali digitali de Lalineascritta