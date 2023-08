Master di II livello in ‘Management sanitario’: dalla Regione il riconoscimento di attestato di formazione manageriale

Il Master di II livello in ‘Management sanitario’ dell'Università Federico II di Napoli ha avuto il riconoscimento di attestato di formazione manageriale con apposito decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania. Il riconoscimento consente al Master di ottenere l’accreditamento come corso valido, non solo per il rilascio del titolo universitario di Master di II livello, ma anche per l’acquisizione dell’attestato di formazione manageriale per i direttori generali, sanitari, amministrativi e i direttori di struttura complessa. In seguito al riconoscimento da parte della Regione Campania, il Master acquisisce valenza di corso abilitante alle funzioni direttive delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il Master è incardinato presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ateneo federiciano ed è coordinato dalla professoressa Maria Triassi. “E’ un importante riconoscimento per l’Università Federico II – commenta il rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito – La possibilità di formare manager nell’ambito sanitario aggiunge un ulteriore tassello alla formazione post laurea che offriamo, già molto ricca tra master, Academy, e corsi professionalizzanti. Il provvedimento della Regione consente al nostro Ateneo di potenziare ulteriormente il contributo che dà al mondo della sanità”.

“Come Scuola di Medicina aver ottenuto questo riconoscimento della Regione è importante e ne fortifica il contributo all’interno della sanità regionale e nazionale – sottolinea Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina dell’Ateneo federiciano - perché ci permette accanto al rilascio del titolo universitario anche di contribuire in maniera qualificata alla formazione di coloro che vogliono acquisire competenze manageriali ed il titolo di legge per poter ricoprire ruoli manageriali in sanità”.