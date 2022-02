Disegna il tuo piatto preferito e diventa protagonista al Mann

Fino al prossimo 14 febbraio il MANN ospita la mostra "Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola" che racconta, su colorati pannelli esplicativi, i temi del libro curato da Sole 365 e pubblicato da Giunti dedicato al mangiare sano.

La mostra è accompagnata da laboratori dedicati ai più piccoli (6-10 anni), organizzati per gruppi (rigorosamente contingentati, nel massimo rispetto delle norme anti-Covid).

Volume ed allestimento, realizzati in rete con l'Associazione Casa dei Cristallini, il Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Federiciano e i Servizi Educativi del MANN, sono rivolti a chi vuole conoscere le caratteristiche identitarie della dieta mediterranea, focalizzandone il legame con la nostra quotidianità: pasta e fagioli, spaghetti con il piennolo, ziti con San Marzano infornato, alici in tortiera, torta caprese sono soltanto alcune delle pietanze proposte a lettori e visitatori, in una prospettiva che non è mai puramente oleografica.

Curiosità storiche, proprietà nutrizionali, suggerimenti culinari si intrecciano in un percorso che può essere rivolto a interlocutori di differenti età.

Per i più piccoli, nei laboratori condotti da Mary Cinque con il supporto dello staff museale, spazio alla fantasia che rende fruibili nozioni importanti: si partirà dal disegno, infatti, per comprendere quanto una sana alimentazione non sia sempre un "gioco da ragazzi". (Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione a laboratori@sole365.it)