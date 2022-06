L'arte salvata dai ragazzi: prima mostra ideata e curata dagli alunni di un liceo

Questo venerdì, 10 giugno, la Piccola galleria resistente di Antonio Conte in vico Lanzati n.23 ospiterà, per la prima volta, una mostra interamente ideata e curata dagli alunni del liceo Artistico Statale di Napoli. Dell'esposizione, intitolata in un gioco di ossimori e assonanze “Senza titolo”, saranno protagoniste le opere e performance degli studenti della classe IV F:

Eleonora Ciciliano,

Blanca D’amore,

Giuseppe De Cesare,

Mattia De Domenico,

Giulia De Simone,

Federica Ferrigno,

Giulia Formisano,

Carmine Mirola,

Maria Anna Moschetti,

Serena Murante,

Giuseppe Palma,

Caterina Piccolo,

Sara Piccolo,

Daniele Rensi,

Alessia Russo,

Martina Russo,

Paola Sacco,

Giuseppe Sannino,

Gennaro Sica,

Emanuele Spina,

Claudia Starita,

Carmela Taliercio,

Serena Zanga.

Il tema - non tema della rassegna non costituisce una provocazione, ma un modo per consentire ai giovani di indagare ed esprimersi, concentrandosi sugli aspetti dell'espressione artistica vicini al loro sentire.

Coordinata dalle professoresse Rita Alessandra Fusco, Assunta Colucci e Carolina Gregorio, la mostra sarà inaugurata alle ore 19:00