The dark side of social media: il webinar gratuito

La pandemia ha imposto un'accelerazione e una direzione precisa ai cambiamenti socio-culturali innescati dalla diffusione di massa delle nuove tecnologie. A causa dei nuovi modi di essere legati all'emergenza, infatti, tempi e modalità di utilizzo delle nuove tecnologie sono stati rivoluzionati. Social media e giochi on line, inoltre, sono entrati con maggiore prepotenza tra le mura domestiche, sostituendo il vuoto delle relazioni alterate dal distanziamento sociale e sospese dal lockdown, e generando nuove dinamiche di interazione all’interno dei nuclei familiari.

Il gruppo campano di PA Social, Associazione Italiana per la nuova comunicazione, ha deciso così di organizzare un momento di riflessione aperta a tutti con l’evento gratuito ed aperto a tutti “The dark side of social media”, in programma giovedì 10 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, live sui canali social (Youtube, Facebook, Linkedin) dell’Associazione.

Con il contributo di sociologici, psicologi, neuropsichiatri infantili ed avvocati, nel corso dell'incontro saranno affrontati i controversi temi del cvberbullissimo e dell’hate speech, le similitudini e le differenze tra relazioni social e relazioni sociali, le regole necessarie per gestire con consapevolezza il rapporto tra giovani e giovanissimi con i giochi on line. Il dibattitto sugli aspetti oscuri dei social media non trascurerà ovviamente le opportunità che nuove tecnologie e social network hanno offerto, e continuano ad offrire per contrastare la solitudine, favorire forme di condivisione e apprendimento e ridurre il rischio di isolamento relazionale.

I lavori saranno aperti dal Presidente di PA Social Francesco Di Costanzo ed introdotti dai coordinatori di PA Social Campania Pietro Citarella, Cristiana Cristiani, Alessandra Dionisio. Parteciperanno Olga Spena e Fabio Cristarelli, avvocati, responsabili del sito stopdiffamazione.it, Carlo Grolli, psicologo, Carmela Bravaccio, neuropsichiatra infantile della Federico II, Antonia Cava, sociologa dell’Università di Messina.