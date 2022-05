Diabete: crescono le amputazioni di piedi in Campania. L'allarme degli esperti

L’Asl Napoli 1 Centro terrà un corso di aggiornamento su “Malattie Endocrino-metaboliche: il diabete e le sue complicanze”.

Il corso, in programma questo giovedì, 26 maggio, al Culture Hotel Villa Capodimonte di Napoli, è rivolto a medici chirurghi specialisti in medicina interna, diabetologia, neurologia, nefrologia, medicina generale (medici di famiglia), chirurgia vascolare, chirurgia plastica, radiologia; biologi; dietisti: “L’approccio ai pazienti affetti da patologie croniche come il diabete, deve essere multidisciplinare.- spiega infatti Maria Corvino direttore sanitario della ASL Napoli 1 Centro e presidente del Corso - È fondamentale integrare l’assistenza ai pazienti con prestazioni sanitarie che coinvolgano cure primarie e specialistiche, ospedale e territorio”.

“La sinergia tra ospedale e territorio è essenziale" dicono all'unisono i responsabili scientifici del corso, i dott. Antonio Maddalena responsabile Uosd Cure Palliative Domiciliari Asl Napoli 1 Centro e Vincenzo Nuzzo che guida il reparto di Endocrinologia e malattie del ricambio e della nutrizione all'Ospedale del Mare di Napoli. "Mancanza di controlli medici e chiusure non hanno favorito i necessari screening - dice in particolare il dott. Nuzzo - La Campania registra da tempo un tasso molto alto di amputazione di piede diabetico e si ipotizzano numeri sempre più in crescita a causa proprio di mancati controlli".

“Con questo corso puntiamo a gettare le basi per integrazione tra ospedale e territorio", sottolinea il dottor Antonio Maddalena.