Curare e gestire i pazienti-covid: corso on-line della Federico II

Si terrà in modalità FAD, su piattaforma Teams, il corso ECM “Implementazione di misure di prevenzione e cure dell’infezione da Covid-19 nel bambino e nell’adulto”.

Curato dai responsabili scientifici Ivan Gentile, direttore dell’UOC di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Alfredo Guarino, direttore dell’UOC di Malattie Infettive Pediatriche, e Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia, il corso è in calendario lunedì prossimo, 9 novembre e ha l'obiettivo di fornire tutte le indicazioni più aggiornate sui percorsi assistenziali relativi all’infezione da Covid-19. Saranno illustrate in particolare le modalità operative specifiche per la gestione del bambino e dell’adulto, esposti o infetti da Covid-19, assistenza, test, biocontenimento, metodologie per tracciare i contatti e procedure per la prevenzione del contagio nella gestione pratica dei pazienti. Al termine del corso i partecipanti avranno ricevuto le specifiche competenze per agire in modo conforme alle linee guida nazionali e internazionali e al loro adattamento alla realtà operativa dell’AOU Federico II, tenendo conto delle specificità dei percorsi pediatrici rispetto a quelli dell’adulto e al supporto della sanità pubblica.

Per poter partecipare occorre preventivamente scaricare sul proprio dispositivo l’applicazione Microsoft Teams. Successivamente verranno comunicate le coordinate dell’incontro all’indirizzo mail fornito nella scheda d’iscrizione che deve essere inviata via email all’indirizzo ufu@unina.it oppure via fax al numero 081 746 4969.