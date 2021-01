Cosa fare dopo il diploma: al via alla 6a edizione, tutta digitale, del Salone dello Studente

Causa Covid, si smaterializza la più importante iniziativa per l'orientamento e la formazione dei giovani dedicata all'orientamento post-diploma. Per consentire anche in tempi di lockdown un'informazione ampia e completa sulle possibilità di lavoro o di studio, infatti, per una settimana, a partire dal 18 gennaio, sulla piattaforma interattiva e gratuita www.salonedellostudente.it, ci saranno 40 webinar da seguire e oltre 40 stand virtuali di università, accademie, istituti e aziende, con orientatori collegati in tempo reale per rispondere alle domande.

Ore Pcto

Webinar seguiti e stand virtuali visitati saranno validi come ore di Pcto (gli ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro).

Non mancano inoltre sportelli per il counseling e la possibilità di provare test su intelligenze multiple, lingua inglese, interessi scientifici, aree post-diploma.

Il Salone si rivolge agli oltre 322 mila studenti delle scuole secondarie superiori della Campania e, soprattutto, ai circa 67 mila maturandi del 2021. Chi si iscrive alla mail salonedellostudente@class.it riceverà un kit di pre-orientamento. I materiali informativi (brochure dei corsi, video-presentazioni, video-tutorial psico-pedagogici) saranno fruibili anche a fine iniziativa, per tutto il 2021, ed anche il motore di ricerca www.salonedellostudente.it/ricerca-atenei, utile ad analizzare e confrontare i corsi di laurea di tutte le università.

Previsti webinar di aggiornamento didattico e di attualità anche per gli insegnanti, come l'insegnamento durante il Covid e nel post-pandemia.

A conclusione della manifestazione, sabato 23 gennaio, incontro virtuale tra il rettore dell'Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, il presidente dell'Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino, l'assessore a istruzione e scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, il presidente della Rete Fondazione Its Italia Alessandro Mele, il ceo di Digital Magics Gennaro Tesone. Conduce Domenico Ioppolo, coo di Campus Orienta.