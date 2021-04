Nonnine a mare per insegnare a navigare a grandi e piccini

Il rigido protocollo di sicurezza messo in campo dalla Federazione Italiana rende la vela uno degli sport più sicuri in tempo di Covid: non solo è praticato all'aria aperta, in mezzo al mare, ma consente anche il rispetto di ogni distanza di sicurezza. Per consentire di conoscere meglio questo sport, indipendentemente dall'età, l’A.S.D. “Le nonnine storiche”, associazione nata nel 2010 con l'obiettivo di favorire lo sviluppo degli sport dilettantistici, insieme con la “Take Wind” lancia un apposito Corso di avvicinamento alla vela.

Chi può fare il corso

Il corso è rivolto sia adulti che intendono approcciare per la prima volta alla vela sia ai ragazzi a partire dagli otto anni

Come è organizzato il corso

Il corso si articola in

5 lezioni teoriche on line, solo per gli adulti, per apprendere le principali nozioni relativamente alla deriva e ai piccoli cabinati;

6 lezioni pratiche in barca, che saranno effettuate su un meteor (partenza dal porto di Torre del Greco) a gruppi di massimo 3 allievi, per apprendere sia le regole della navigazione, sia le che della sicurezza il mare.

Costi

Il corso prevede una quota di 50 euro per l'iscrizione/tesseramento all’associazione oltre

per gli adulti: euro 70

per i ragazzi (8-14anni): euro 40,

con agevolazioni consistenti per i nuclei familiari di 3 persone

Sono inoltre possibili, a seguire, corsi di perfezionamento di altura.

Per chi volesse saperne di più, la presentazione del programma dettagliato del corso e delle modalità di svolgimento è prevista per il prossimo 8 aprile, a partire dalle ore 19.00 su MEET o è possibile contattare l'associazione all’indirizzo takewind.meteor@gmail.com