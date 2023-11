I commercialisti di Napoli fanno i conti con il futuro

Al Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II parte “Fare i conti con il futuro”, progetto di formazione promosso dalla Cassa Dottori Commercialisti, già attivato presso l’Università La Sapienza di Roma, rivolto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale.

“Investire nella formazione rappresenta per la Cassa un importante tassello: nell’ultimo periodo abbiamo destinato ai giovani professionisti diversi contributi destinati alla crescita professionale e all’ampliamento delle competenze professionali - spiega Salvatore Palma, consigliere di amministrazione della Cassa Dottori Commercialisti - Da quest’anno siamo anche nelle università, come principale porta di accesso per diffondere la cultura previdenziale, ma anche per far conoscere la professione di dottore commercialista agli studenti”.

“È fondamentale per i laureandi conoscere sia il mondo della professione, ma anche e soprattutto quello della previdenza - aggiunge Adele Cardarelli, docente di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni federiciano - Offrire queste opportunità agli universitari e creare ponti con il mondo del lavoro rappresenta uno dei principali obiettivi del Dipartimento, che ha tenuto conto anche delle istanze della professione e della prassi per la progettazione dei propri corsi di laurea. Gli studenti, in questo modo, possono contare sul supporto dell’ateneo, ma anche sulla sua capacità di creare connessioni con i professionisti e le istituzioni italiane”.