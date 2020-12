Programmatori Java e web developer: corsi gratuiti da Città della Scienza

Città della Scienza lancia un progetto di formazione specialistica in ambito ICT dedicato ai giovani. Due i percorsi di formazione previsti: completamente gratuiti perché finanziati con le risorse del PON IOG (Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani), prevedono 180 ore di formazione ognuno, con la possibilità di ottenere - sempre gratuitamente - una certificazione internazionale.

Programmatore Java e Web Developer sono due profili professionali molto richiesti nel mercato ICT.

24 i posti disponibili complessivamente per i due corsi. Pur in emergenza Covid, le attività andranno avanti regolarmente in formazione a distanza. L’offerta formativa specialistica è rivolta ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che abbiano aderito al Programma Iniziativa Occupazione Giovani.

Come partecipare al bando

Per partecipare al progetto occorre possedere i requisiti specifici presenti nell’avviso e superare una selezione in ingresso. Ammessi giovani tra i 18 e i 29 anni, che al momento non lavorano, ne sono inseriti in regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione. Il progetto prevede anche la possibilità per i giovani che parteciperanno con successo al corso ed acquisiranno le certificazioni di essere accompagnati all’inserimento lavorativo.

Sul sito di Città della Scienza, tutte le info e la domanda online da compilare.

Per il corso di Web Developer c’è tempo fino al prossimo 17 dicembre per candidarsi, mentre per il corso di programmatore java, i candidati selezionati entro fine mese saranno in aula virtuale.