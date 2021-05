Fotografia: come scoprire la propria identità visiva

Molte volte l’appassionato di fotografia tende ad imitare i maestri. A volte capita che la sua esperienza si risolva in un già visto e, quindi, in un risultato deludente. "Eppure - spiega Luca Sorbo, già docente all'Accademia di belle arti di Napoli ed esperto di storia della fotografia - tutti abbiamo dentro di noi delle particolarità che vale la pena vivere e condividere con gli altri. Ognuno di noi è unico". Da questa istanza nasce il suo corso che, attraverso una serie di esercitazioni, si propone di spingere l’allievo a confrontarsi con le sue emozioni più profonde utilizzando la tecnica ed il linguaggio fotografico in modo innovativo.

"L’iterazione delle esercitazioni e la discussione degli esiti forniranno una griglia di nuove possibilità su cui l’allievo potrà costruire un suo stile personale", dice Sorbo.

Per seguire il corso, a pagamento (info: https://www.accademiadellafotografia.com/corsi/luca-sorbo-scoprire-la-propria-identita-visiva/), occorre una conoscenza delle regole basilari della tecnica fotografica. Ogni partecipante dovrà inoltre inviare al docente un portfolio di 10 fotografie ritenute rappresentative del proprio modo di fotografare e dei temi d'interesse assieme ad una breve biografia.

Le lezioni si svolgeranno in streaming, in un'aula virtuale, con videolezioni frontali, sarà possibile interagire con il docente e con la classe, secondo le modalità della didattica a distanza. La parte pratica del corso si svolgerà in data e luogo da concordare con il docente. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La presentazione ufficiale mercoledì 10 maggio, dalle ore 18:00 fino 20:00