Nisida coast to coast: un corso di formazione con tirocinio retribuito per lavorare nel turismo. Le info

Per chi desidera lavorare nel settore del turismo arriva il corso per “agente di viaggio e tour operator” certificato dalla Regione Campania, con stage retribuito di sei mesi, che rientra nell’ambito del progetto sociale “Nisida Coast to Coast”, selezionato da Con i Bambini (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile).

Le info utili

Per presentare domanda di ammissione c’è tempo fino al prossimo 21 aprile.

Destinatari del corso sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che abbiano già assolto l’obbligo d’istruzione, residenti nella regione Campania.

L'offerta formativa prevede 240 ore in aula; 180 ore in laboratorio e 180 ore di stage in strutture ricettive e tirocinio retribuito di 6 mesi.

Obiettivo del progetto Nisida Coast to Coast è la realizzazione di un HUB per servizi in ambito turistico, ambientale e sociale sull’isola di Nisida, luogo di grande bellezza con un inestimabile patrimonio naturalistico.

(Per saperne di più, WhatsApp 3402353809 )