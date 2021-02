Formazione: ripartono i corsi della Regione Campania

L'Assessore regionale alla Formazione Armida Filippelli ha annunciato lo sblocco della piattaforma dei corsi: "Ripartono i corsi di formazione della Regione Campania - spiega infatti l'assessore in una nota - con un nuovo manuale operativo della formazione autofinanziata che abbiamo licenziato con il metodo del confronto e del dialogo costruttivo con tutti i referenti e in base ai principi del rigore e della trasparenza. Non dovrà mai più ripetersi un'interruzione così lunga".

Corsi di formazione ed emergenza Covid

"L'emergenza Covid - spiega Filippelli - non ferma le nostre attività che riprendono con più slancio in Dad o Fad, modalità che rappresentano una grande opportunità e che possono costituire un patrimonio e una esperienza da consolidare nella ripartenza. Per questo ho voluto ascoltare tutte legittime richieste e preoccupazioni, avviando un incessante lavoro con gli uffici per giungere nel più breve tempo possibile ad un quadro di regole, chiaro, condiviso, semplice e al riparo da continui e repentini cambiamenti in corso d'opera o dai rischi di pratiche anticoncorrenziali che potrebbero aggirare gli standard formativi ".

Il nuovo manuale punta alla crescita della qualità della formazione e sarà operativo per tutte le attività avviate successivamente alla pubblicazione, mentre tutte le attività già avviate potranno proseguire con le regole con le quali hanno cominciato.