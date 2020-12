Innovation leather manager: parte il corso gratuito.

Al via il nuovo corso ITS lanciato dalla Fondazione ITS Moda Campania. Presentata alla Camera di Commercio di Napoli dal Presidente Ciro Fiola, con il presidente ‘Si Impresa’ Fabrizio Luongo, il direttore generale della SSIP Edoardo Imperiale e per Fondazione ITS Moda CampaniaCarlo Palmieri, l’iniziativa punta a far nascere la figura professionale dell’Innovation Leather Manager, per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi sostenibili nella filiera dei prodotti in pelle con un approccio di filiera attento anche agli aspetti del recupero, dell’up-cycling, della nobilitazione.

Il bando di selezione per l’ammissione al corso “Tecnico superiore per il coordinamento di processo di qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica nella filiera dei prodotti in pelle’ pubblicato in data sul sito della Fondazione MIA www.miafondazioneits.it, è rivolto a giovani e adulti con età tra 18 e 35 anni.

Il corso è gratuito ed è finanziato dal Miur e dalla Regione Campania. Il Corso biennale, che prevede una durata complessiva di 1800 (di cui 1080 ore di aula e laboratori pratici e 720 ore di stage curriculare), si svolgerà presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie concianti, all’interno del Comprensorio Adriano Olivetti sito in Pozzuoli (NA) e nelle sedi dei Soci della Fondazione.

I tirocini curriculari si svolgeranno presso le Aziende socie dell’ITS ed altre Aziende della filiera Moda. Lo sviluppo di conoscenze specifiche, unitamente a quelle trasversali, consentirà una collocazione della figura professionale in uscita anche nelle divisioni “Ricerca & Sviluppo”, “Sostenibilità”, “Controllo qualità”, “Product management” e “Innovation Management”, oltre che negli uffici di pianificazione strategica aziendale.

“Con questo corso ITS lanciato dalla Fondazione ITS Moda Campania continuaun percorso di alta formazione nel solco di un nuovo approccio, non solo italiano ma europeo. - ha sottolineato Carlo Palmieri, presidente della Fondazione - Le professionalità formate sono fondamentali per i cambiamenti che affrontano le aziende”.