Consulenti professionisti a Napoli per aiutare coppie e famiglie in crisi

Ruolo e compiti del consulente familiare saranno al centro dell'incontro di studio in programma questo sabato, 27 maggio, a partire dalle 9,00, presso il Salone del Palazzo Arcivescovile di Largo Donnaregina nell'ambito della Giornata Nazionale della Consulenza Familiare, che prevede eventi su tutto il territorio ed è indetta da AICCeF - Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari. “Il consulente familiare: un professionista socio-educativo al servizio della persona, della coppia, della famiglia” è il tema dell'evento, organizzato dai due consultori cittadini “Spazio Famiglia Nina Moscati” e il “Centro La famiglia – Consultorio Onlus”.

Il consulente familiare

“Il Consulente familiare – spiega Stefania Sinigaglia, presidente Aiccef - è un professionista socio-educativo che accompagna e sostiene il singolo, la coppia e la famiglia nella scoperta delle proprie risorse affinché ciascuno diventi protagonista della propria vita e artefice del superamento delle difficoltà di ordine non patologico che si possono incontrare nella quotidianità. Oggi è notevolmente aumentato, in particolare negli adolescenti, il bisogno di avere a disposizione uno spazio di ascolto competente di tipo educativo, in cui sentirsi riconosciuti e accompagnati da professionisti in una relazione paritetica, con una modalità empatica, rispettosa e non direttiva, per poter prendere consapevolezza dei propri limiti e soprattutto delle proprie risorse. Il Consulente familiare educa alle abilità relazionali, favorisce l’apprendimento di una comunicazione funzionale e la scoperta di nuove modalità di relazione sia nella coppia che tra genitori e figli”.

Il consulente familiare è un professionista che opera da oltre 70 anni a sostegno della coppia e della famiglia. La sua figura ed attività sono disciplinate dalla Legge 4/13. Si forma attraverso un percorso triennale presso le scuole riconosciute dall’Aiccef, effettua tirocinio e sostiene esame abilitante.

Nella pratica professionale si occupa di educazione alla genitorialità consapevole in collaborazione con enti locali e scuole, educazione alla comunicazione non violenta, accompagnamento e supporto all’integrazione multietnica nel tessuto sociale, consulenza e sostegno educativo in collaborazione con i Servizi sociali, consulenza tecnica di Ufficio presso i tribunali, per facilitare la relazione comunicativa tra coppie in conflitto giudiziale e consentire loro di fare scelte consapevoli.

Il programma del convegno

All'incontro autorevoli voci del mondo della formazione e delle istituzioni tra cui Giovanni Di Minno, dell’Università Federico II; monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso; Stefania Sinigaglia, presidente Aiccef; Maria Montemurro, direttore del consultorio La famiglia; Roberta Imparato, consultorio La famiglia; Daniela Ferrone, vicepresidente consultorio Spazio Famiglia Nina Moscati; Francesca Castellano, consultorio Spazio famiglia Nina Moscati. In conclusione dei lavori sarà presentato il poster “Le emozioni come risorsa” a cura dei consulenti familiari Aiccef della Campania.