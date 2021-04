Concorsone: subito una soluzione anche per gli idonei non borsisti

“Dopo le due audizioni di questa mattina in Consiglio regionale, in I e III commissione, alla presenza del Formez, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei borsisti del 'concorsone' regionale, abbiamo proposto una Risoluzione di tutto il Consiglio, vista la volontà larga delle forze politiche di trovare una soluzione per i 1850 candidati che, a breve, termineranno il tirocinio". L'annuncio è contenuto in una nota congiunta dei consiglieri regionali Pd Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola che precisano: "La proposta di risoluzione dovrà poi essere inviata al Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta per l’apertura di un Tavolo tecnico con il Governo. Abbiamo anche richiesto una semplificazione per i concorsi per i Centri dell’impiego e per gli idonei non borsisti per i quali è necessario trovare una soluzione, considerata la situazione di difficoltà di centinaia di Pubbliche amministrazioni nella nostra Regione. È di primaria importanza fornire i Comuni e le Province della Campania di queste figure professionali per la programmazione delle risorse europee, anche in vista del duro e complesso lavoro da svolgere legato al Recovery Plan”.