Lavoro digitale: 5 webinar gratuiti per saperne di più

Dal 13 al 30 ottobre 5 tavole rotonde aperte a chi vuole conoscere meglio opportunità, possibilità e caratteri del lavoro digitale: dal nomadismo digitale alla didattica on line passando per l'alta innovazione e il data science.

Lavoro Digitale Italia è una piattaforma ricca di contenuti fruibili gratuitamente dagli utenti. Per tutto il mese di ottobre fornirà ai professionisti del settore IT opportunità formative e di lavoro. I partecipanti potranno infatti conoscere le aziende aderenti al progetto, usufruire di consulenza di carriera individuale, partecipare a sfide tech, ai webinar e ai forum dedicati al mondo del lavoro digitale, all’innovazione, agli strumenti e alle professioni legate al mondo dell’Information Technology. Tutto rigorosamente da remoto.

Il programma e come partecipare

Partecipare è semplice. E' infatti sufficiente accedere alla piattaforma online, attraverso il link del talk d'interesse:

13 ottobre ore 18:00 - IT out of IT. Lavorare nel settore Tech e Informatico all’estero

Cinque professionisti del settore dell'Information Technology si incontreranno online per condividere la loro esperienza e per illustrare motivazioni, modalità di ricerca, consigli pratici, considerazioni su paura e coraggio, pro e contro di lavorare all’estero.

Link per partecipare: https://bit.ly/3ltngEW

14 ottobre ore 18:00 Nomadismo Digitale

Professionisti che lavorano viaggiando condivideranno idee e consigli pratici per la professione e i viaggi. Si discuterà di: cosa significa essere un nomade digitale, come trovare un lavoro da nomade digitale (è necessario essere un freelancer?), come trovare aziende che assumono o clienti, come gestire al meglio il proprio tempo, come mantenersi aggiornati, quali sono le difficoltà pratiche.

Link per partecipare: https://bit.ly/3jIQRtt

20 ottobre ore 18:00 Scuola & Innovazione.

Consigli ed esperienze di innovazione e digitalizzazione nel settore education. Professionisti IT, studenti e professori si confronteranno su diverse tematiche, dall'innovazione alla scuola ai tempi di Tiktok e dei social network, le tecnologie applicabili, la tecnologia al servizio della formazione, prospettive dello sviluppo tecnologico della scuola in italia, consigli per portare innovazione nel mondo education (bandi e canali e strategie).

Link per partecipare: https://bit.ly/2GtW9e1

28 ottobre ore 18:30 UX/UI tra presente e futuro

Sarà un momento di confronto sulle tematiche relative alla UX/UI per condividere esperienze e consigli su come sviluppare le competenze, gestire progetti e per confrontarsi sul futuro. Si parlerà di: cosa si intende per UX/UI, evoluzione della figura professionale, quali sono le competenze del terzo millennio, in che modo queste skills sono importanti in ambito UX e come acquisirle, come è cambiato il lavoro con lo smart working, best practices e strategie per affrontare progetti.

Link per partecipare: https://bit.ly/30JwqoC

30 ottobre ore 18:00 Data Science

La parola ai professionisti che vivono la trasformazione digitale nel settore Data Science e del Machine Learning per condividere competenze ed esperienze in questo campo. Si parlerà di quale percorso formativo e/o professionale da seguire per diventare Data Scientist, competenze Hard e Soft da possedere se si vuole ambire a tale ruolo, quali tools e best practices nel mondo della Data Science fanno la differenza per un percorso di successo, quale sarà il futuro per la professione, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, History Case e campi d'applicazione, da quelli più tradizionali alle nuove tendenze.

Link per partecipare: https://bit.ly/3npwYtH