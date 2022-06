Fabio Massa all'evento conclusivo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’Università l’Orientale di Napoli

Si chiude l'edizione 2021/2022 degli incontri-seminario promossi dall’associazione culturale Ved nell’ambito del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’Università l’Orientale di Napoli, diretto dal docente e filmaker Francesco Giordano. Al centro dell’ultimo incontro l’analisi del film e il suo linguaggio: dalle immagini al lavoro di setting, alla ripresa fotografica come modalità di assunzione e presentazione dei contenuti, fino al lavoro del montaggio, che mette il relazione ogni immagine con quella che la precede e con quella che la segue organicamente e secondo uno stile che sarà funzionale all’obiettivo preposto. A dibatterne, con il docente e un gruppo di giornalisti, Fabio Massa.

Mai per sempre

Originario di Castellammare di Stabia, attore, regista, sceneggiatore, montatore, vincitore di numerosi premi artistici nazionali e internazionali, Fabio Massa ama definirsi un artigiano del cinema, un raccontastorie. Proiettato in aula, con parte degli studenti in presenza e parte in dad, il suo lungometraggio prodotto nel 2020 e campione di incassi “Mai per sempre”, lavoro scritto a quattro mani con Demetrio Salvi e in collaborazione con Diego Olivares, con tanti interpreti di prestigio: Cristina Donadio, Gianni Parisi, Gianni Ferreri, Massimiliano Rossi, Massimo Bonetti, Yulya Mayercuk, Emiliano De Martino, Benedetta Valanzano. Fotografia ad opera del casertano Rocco Marra.

Ambientato e girato tra la Campania e la Puglia, il film è stato accolto con grande entusiasmo dagli studenti, parte come una commedia sociale, dai colori tenui, per poi sfociare in un noir/thriller, in un vortice di tensione narrativa ed emotiva.