Credito, finanziamento, risparmio: a lezione gratis da Poste Italiane

Tappa a Napoli questo giovedì, 18 luglio, alle ore 16, nello storico ufficio postale di piazza Giacomo Matteotti per Eduf in tour, il progetto di Poste Italiane per contribuire alla diffusione della cultura economica tra i cittadini, attraverso una serie di incontri gratuiti dedicati all’educazione finanziaria.

L’appuntamento partenopeo si annuncia come prezioso momento di formazione e confronto e sarà ospitato dalla sala Matilde Serao.

Tra gli argomenti, che saranno trattati dagli esperti di educazione finanziaria di Poste Italiane, credito, risparmio, investimenti, ma anche protezione, previdenza e finanziamento. E non mancherà un momento di confronto su come rendere efficiente la gestione della finanza personale attraverso scelte finanziarie sempre più consapevoli.