Casatiello a 4 mani: un workshop per adulti e bambini

Un tempo protagonista indiscusso della Pasqua, il casatiello è oggi tra i prodotti della cucina napoletana più richiesti in ogni periodo dell'anno. Per apprendere i segreti della lavorazione, dall'impasto alla doppia lievitazione, l'appuntamento è questo mercoledì, 6 aprile, all’Università dei Gusti e dei Saperi, a Sant’Anastasia, dove si terrà un apposito workshop organizzato in collaborazione con l’Associazione provinciale Libera panificatori napoletani, dalle I.T.I.A. - Intese Territoriali di Inclusione Attiva.

Workshop formato famiglia

A rendere particolarmente interessante quest'event,o dedicato ad uno dei prodotti principe della cucina tradizionale napoletana, la possibilità di partecipare con i propri figli. "Il contesto in cui si preparano e si svolgono i pasti in famiglia ha un’influenza fondamentale sulle future preferenze di gusto dei più piccoli - spiegano gli organizzatori - cucinare con i bambini inoltre ha importanti ricadute sull’autostima e contribuisce a rinsaldare i rapporti tra i vari membri della famiglia". Non solo: stando ad apposite ricerche e studi, infatti, i bambini che cucinano da adulti avranno un rapporto migliore con l’alimentazione. Cucinare, inoltre, contribuisce ad aumentare diverse competenze cognitive tra cui

far di conto, per gestire ad esempio le misure degli ingredienti;

leggere, tra ricetta ed etichette;

riconoscere proprietà e stagionalità degli alimenti;

inventare e creare, per decorare o presentare i piatti;

aprirsi agli altri, per conoscere tradizioni e mondi diversi e lontani (basta pensare alla cucina messicana o cinese o giapponese etc.),

da qui il workshop formato famiglia, realizzato in collaborazione con il Comune di Acerra e l’assessorato alle Politiche sociali guidato da Nicola De Matteis. Chi parteciperà riceverà inoltre un kit assemblato in collaborazione con Agroavicola Colella e La 5 stagioni, partners dell'iniziativa, con tutto l'occorrente per realizzare il casatiello anche a casa.

La gatta e il casatiello

Il casatiello è una pasta di pane arricchita con formaggio, strutto, ciccioli e altri salumi e rilievitata, quindi cotta, preferibilmente in forno a legna.

Si presume che il nome derivi dalla parola napoletana caso, cioè cacio, da cui casatiello, tra i principali ingredienti.

L’esistenza del casatiello è attestata almeno a partire dal Seicento. Una conferma indiretta proviene dalla favola “La gatta Cenerentola” di Giambattista Basile, scrittore napoletano vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, che così descrive i festeggiamenti indetti dal re scrive: "E, venuto lo juorno destenato, oh bene mio: che mazzecatorio e che bazzara che se facette! Da dove venero tante pastiere e casatielle? Dove li sottestate e le porpette? Dove li maccarune e graviuole? Tanto che ‘nce poteva magnare n’asserceto formato".