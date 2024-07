Dalla napoletana Atitech un master di II livello in “Aviation Industry Management and Operations”

“Trasferire competenze e passione resta il nostro primo obiettivo”, dice Gianni Lettieri, presidente e amministratore delegato di Atitech la quale, oltre ad aver finanziato l’erogazione di borse di studio – in qualità di full partner – è nel comitato tecnico esecutivo del Master promosso dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza Università di Roma.

“Il valore aggiunto che si acquisisce in hangar sulla formazione, visionando direttamente gli aerei e chi lavora alle parti meccaniche ed elettroniche, è inestimabile. La collaborazione con l’Università La Sapienza si aggiunge a quelle già avviate da Atitech con le università napoletane Federico II e Parthenope. L’industria tutta per sopravvivere e competere deve necessariamente fare formazione continua. È un obbligo a cui non può sfuggire chi vuole fare impresa”.

Lezioni in hangar

Il master, tra l'altro, prevede sessioni sulla gestione della manutenzione dei motori aeronautici nel rispetto della aeronavigabilità continua e sui principi della manutenzione “On Condition” oltre che sulle tecniche ispettive dei controlli non distruttivi (NDT)e dimostrazioni pratiche del lavaggio dei motori di un aeromobile oltre che sulla gestione della manutenzione con scadenze stabilite (Hard Time), riferita ai carrelli di atterraggio, requisiti di manutenzione di ruote e freni, metodiche e tecniche di manutenzione sull’aeromobile, on-wing, dei carrelli di atterraggio, delle ruote e dei freni.

“Ci stiamo concentrando – ha commentato Osvaldo Ciaravola, direttore delle operazioni di Atitech – sul fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per migliorare le proprie competenze tecniche e manageriali, acquisire una conoscenza a 360 gradi dell’industria aeronautica, approfondire gli ultimi progressi tecnologici, tra cui ‘business intelligence e intelligenza artificiale’ e rispondere alle sfide post-pandemiche che hanno avuto un forte impatto sul settore”.