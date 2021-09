Da Apple nuovi investimenti per Napoli

Nuove opportunità di lavoro per migliaia di aspiranti programmatori, creatori e imprenditori in tutta Europa

Fondata nel 2016, la Apple Developer Academy di Napoli ha contribuito a preparare circa 2mila studenti a lavorare nell'economia delle app iOS, che supporta oltre 1,7 milioni di posti di lavoro in tutta Europa. Altri 3mila studenti hanno inoltre frequentato i corsi introduttivi Foundation, della durata di 30 giorni, offerti in collaborazione con diverse università e organizzazioni non profit in tutta la nazione, per acquisire maggiore conoscenza della programmazione e competenze di base.

E l'Academy di Apple non solo prepara gli studenti per le opportunità lavorative dell'economia delle app iOS, ma li supporta nel loro percorso di carriera o nelle loro iniziative imprenditoriali una volta completato il programma.

Oltre 100 le aziende che hanno partecipato ad eventi di recruiting e job fair per i diplomati dell'Academy, e i partecipanti al programma hanno intrapreso carriere di successo in Italia e nel mondo.

I nuovi investimenti

E' di queste ore l'annuncio di un nuovo e importante investimento di Apple nell'Academy di Napoli, che fornirà opportunità di formazione e lavoro a migliaia di aspiranti programmatori, creatori e imprenditori.

In collaborazione con l'Università Federico II, infatti, Apple ha deciso di estendere i programmi dell'Academy fino al 2025 e lancia un nuovo piano di risorse per gli ex studenti per dare loro avere maggiori opportunità per costruire e sviluppare iniziative imprenditoriali. "In Apple crediamo che l'istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l'innovazione e lo sviluppo economico - spiega Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali - Siamo molto orgogliosi di estendere l'investimento di Apple a Napoli, promuovendo per i giovani della regione e di tutta Europa nuove opportunità di sviluppare competenze fondamentali che permetteranno loro di costruire una carriera nel vivace ecosistema delle app iOS".

Il nuovo programma Alumni

Alumni, nuovo programma dell'Academy, amplia ulteriormente le risorse di career placement già esistenti. Attraverso il nuovo programma, tutti i diplomati dell'Academy avranno accesso a un Mac e a un iPhone per altri due anni, oltre ad un piano di programmi di formazione, networking, e accesso a relatori esterni.

L'obiettivo è quello di sostenere gli ex studenti con risorse per aiutarli a continuare a sviluppare e creare nuove aziende. Gli studenti possono rimanere a Napoli o accedere al programma da qualsiasi parte d'Europa, espandendo la portata dell'Academy in tutto il continente.

Il Pier

Apple offre il Pier: un'opportunità di formazione continua a tempo pieno a Napoli per i diplomati dell'Academy.

Il programma abbina studenti del secondo e terzo anno a organizzazioni del settore pubblico e privato permettendo agli studenti di continuare il loro percorso di formazione e fornire supporto allo sviluppo di app.

Gli studenti del programma Pier aiutano le organizzazioni a immaginare, progettare e creare app per sostenere le loro comunità e risolvere problematiche concrete. Questo include la collaborazione con il Voluntary Service Overseas per progettare un'app che aiuterà a gestire oltre 6.000 dispositivi iPad distribuiti in più di 150 scuole in Malawi; la collaborazione con il governo regionale in Campania, per facilitare la richiesta di finanziamenti da parte degli imprenditori locali; la collaborazione con il Centro Spazio Vita Niguarda, un'organizzazione di servizi per disabili a Milano, per rendere più facile la comunicazione fra i professionisti e il personale medico e i loro pazienti con elevato livello di necessità nel percorso di recupero successivo ad un grave trauma.