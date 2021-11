5G Academy Postgraduate di Napoli: si presentano i progetti innovativi sviluppati da oltre 30 giovani talenti

Si terrà il prossimo 19 novembre 2021, alle 11, al Polo Universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio, la cerimonia di chiusura della seconda edizione della 5G Academy Postgraduate. 30 i giovani talenti che hanno preso parte al progetto messo in campo dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, Capgemini leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di business, Nokia leader mondiale nella innovazione e creazione di reti e tecnologie cruciali per connettere l'intelligence globale attraverso imprese, città, supply chain e società, e TIM tra le principali realtà ICT in Europa e leader di mercato in Italia.

Nel corso della cerimonia di chiusura dell’Academy saranno presentati i progetti elaborati dai giovani talenti che hanno conquistato le aziende partner: si tratta di lavori che spaziano dalla tecnologia di supporto per pazienti con disturbo dello spettro autistico a quella per le persone ipovedenti, dall'efficientamento energetico degli ospedali alla creazione di piattaforme digitali dedicate all’agroalimentare e ancora idee per l'intrattenimento, dalla musica al cinema.

All'evento prenderanno parte il rettore Matteo Lorito, il direttore del CeSMA Leopoldo Angrisani e la coordinatrice didattica e scientifica della 5G Academy Antonia Maria Tulino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, promotore della 5G Academy quando era rettore dell’Ateneo, Vito Grassi presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali per le Politiche di Coesione Territoriale e vicepresidente di Confindustria, e Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Alessandro Puglia, Head of Digital Innovation, Strategy and Transformation di Capgemini in Italia, Marco Ghezzi, VP, Product & Technology Learning Services Nokia, e Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy, Development & Recruiting di TIM.