Apple Developer Academy di Napoli, online il nuovo bando: 300 i posti disponibili

E' online il bando per partecipare alla Apple Developer Academy di Napoli, il percorso di formazione per i giovani imprenditori e futuri sviluppatori che vogliono frequentare i corsi della prima Developer Academy in Europa offerti dall'Università Federico II in collaborazione con Apple.

Sono 300 i posti disponibili per una nuova generazione di sviluppatori di app e imprenditori che inizierà il suo settimo anno di attività in autunno di cui 60 posti saranno riservati a coloro che hanno già frequentato un Apple Foundation Program o la Apple Developer Academy in Brasile, Indonesia, Arabia Saudita, Corea del Sud o Stati Uniti o iOS Development Lab in Messico per il percorso 'Apple Programs Participants'.

"Il programma, unico nel suo genere, ideato da Apple e dall'Università Federico II di Napoli, offre incredibili opportunità agli aspiranti sviluppatori di app. Gli studenti selezionati intraprendono un programma di studio della durata di nove mesi, interamente in lingua inglese, su temi quali lo sviluppo di software, il design delle app, la creazione di startup e l'economia digitale. Gli studenti avranno l'opportunità di sviluppare competenze e creare la propria app utilizzando l'ecosistema tecnologico più avanzato e creativo del mondo", si legge in una nota dell'università Federico II.

L'Academy ha sede presso il nuovo campus di San Giovanni a Teduccio e permette ad ogni studente di personalizzare il proprio percorso di apprendimento attraverso la collaborazione con i partner tecnologici e con le altre aziende presenti nel campus.

Alla fine dell'anno, le app degli studenti vengono presentate di fronte a centinaia di aziende e investitori provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Questo permette ai laureati di avere accesso alle opportunità del settore tecnologico anche tramite una piattaforma di placement innovativa.

Il bando per gli studenti sarà aperto fino al 21 aprile 2023 alle 14. Il bando riservati agli Apple Programs Participants scade il 24 marzo 2023 alle 14.

Sul sito https://www.developeracademy.unina.it tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e presentazione delle candidature.