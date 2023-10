A Napoli dal 5 al 7 ottobre il XX Convegno Nazionale del Codau

Il Presidente del Codau Alberto Scuttari accoglie a Napoli per il congresso annuale i direttori generali di tutte le università italiane (pubbliche, private e telematiche).

Tema centrale: il confronto tra impatto sociale delle università e le richieste della nuova generazione.

Napoli, 5 ottobre 2023, inizia oggi, presso l’Università Federico II di Napoli, il ventesimo Convegno Nazionale del CoDAU, l’organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, presieduta da Alberto Scuttari, DG dell’Università degli Studi di Padova.

A portare i saluti introduttivi il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente della CRUI, Salvatore Cuzzocrea, il Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito. Il tema centrale del Convegno è “L’impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, un confronto aperto tra il management universitario e le tematiche espresse dai giovani in età universitaria. Tanti gli argomenti di discussione della tre giorni con gli stakeholders coinvolti: dai fondi del PNRR per la Ricerca, agli alloggi universitari, dalla sostenibilità ambientale, all’utilizzo delle nuove tecnologie.

“Nel contesto di profonda trasformazione che stiamo vivendo, che chiede di privilegiare l’efficacia rispetto alle procedure, il CoDAU mette al centro della propria riflessione l’impatto sociale degli atenei e le aspettative delle nuove generazioni di studenti e delle loro famiglie, al fine di meglio comprendere le modalità e gli strumenti con i quali le università possono rispondere a queste nuove sfide, per il miglioramento del sistema universitario ed a vantaggio del Paese” spiega Alberto Scuttari, Presidente del CoDAU.

Presenti circa trecento ospiti tra DG, provenienti da tutta Italia e numerosi protagonisti di diversi settori, in particolare: Francesca Mariotti, DG Confindustria; Alessia Conti, Presidente Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; Elisa Zambito Marsala, Intesa Sanpaolo; Stefano Paleari, Consigliere del Ministro Bernini; Antonio Zoccoli, Presidente CONPER; Paolo Vincenzo Pedone, Presidente del CUN; Antonio Uricchio, Presidente ANVUR; Paolo Atzeni, Direttore per lo Sviluppo di Capacità e Competenze dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Marcella Panucci, Capo di gabinetto MUR; Giuseppe Recinto, Capo di Gabinetto MIM; Francesco Ubertini, Presidente di CINECA, Michele Camisasca, DG dell’ ISTAT.

Ci sarà spazio anche per la proiezione del corto “SLOW” di Giovanni Boscolo e la consegna del premio per l'innovazione delle amministrazioni universitarie in ricordo di Clara Coviello.

In apertura dell’ultimo panel di sabato 7 ottobre saranno presentati i risultati dell’indagine demoscopica del CoDAU sulle criticità ed i fattori positivi rilevati dalla Generazione Zeta rispetto agli atenei italiani.