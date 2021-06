Federcostruzioni: la napoletana Paola Marone designata alla presidenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Paola Marone, napoletana, ingegnere civile esperta nel restauro di beni culturali, presidente della Fondazione dell’Ordine, è il presidente incoming di Federcostruzioni, federazione che fa parte di Confindustria e che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale, con circa 30.000 imprese e 350 miliardi di euro di fatturato, Paola Marone succederà a Federica Brancaccio, presidente dell’Associazione costruttori edili di Napoli (Acen). Il consiglio generale di Federcostruzioni ha approvato all’unanimità la relazione dei “saggi” che individua la professionista napoletana come candidato unico alla presidenza. L’elezione è prevista per l’assemblea generale della federazione, in agenda per il prossimo mese di luglio a Milano. “La filiera delle costruzioni è in ripresa, anche per l’iniezione di fiducia rappresentata dalle misure di sostegno previste dal Recovery Plan e per provvedimenti come il Superbonus – dichiara Paola Marone – : i temi da affrontare sono tanti e ci attendono sfide impegnative, anche sul fronte della rigenerazione urbana, premessa per uno sviluppo sostenibile. Continuerò il proficuo cammino già intrapreso dalla presidente uscente Federica Brancaccio”. “Mai come oggi – aggiunge Federica Brancaccio – la filiera delle costruzioni appare centrale per il rilancio dell’economia, anche in un’ottica europea che impone modernizzazione e digitalizzazione. Di Paola conosco la grande capacità tecnica e relazionale e sono lieta di questa successione ancora al femminile e ancora napoletana”. In vista dell’assemblea di luglio, per volontà della presidente uscente di Federcostruzioni, Paola Marone parteciperà fin d'ora ai numerosi tavoli di lavoro nazionali del settore costruzioni. "Ancora una volta - dichiara il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli Edoardo Cosenza - dalla comunità degli ingegneri napoletani proviene un esponente di vertice della filiera delle costruzioni. Sono certo che alla presidenza di Federcostruzioni l’amica e collega Paola Marone, di cui apprezzo da anni la capacità tecnica unita al garbo, al tatto e alla signorilità, continuerà con efficacia quell’azione per il rilancio di un comparto, come quello edile, fondamentale per la ripartenza e per l'economia del Mezzogiorno, come confermano anche le indicazioni del Piano di ripartenza e resilienza per l’utilizzo delle ingenti risorse europee che arriveranno dal Recovery Plan".