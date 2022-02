Napoli omaggia Miss Italia: cerimonia al Maschio Angioino per Zeudi Di Palma

Si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 14 e 30, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino a Napoli, la cerimonia promossa da Comune per celebrare l'elezione a Miss Italia 2021 di Zeudi Di Palma. All'evento è annunciato il sindaco Gaetano Manfredi.

Chi è Zeudi

Ha 20 anni, è di Scampia, studia sociologia alla Federico II, ed è la terza di tre fratelli (Asia e Giuseppe). Si chiama così perché suo padre era un fan di Zeudi Araya, star del cinema erotico italiano degli anni '70. L'ha abbandonata quando aveva due anni.

Anche da qui la dedica alla madre, che ha cresciuto da sola lei ed i suoi due fratelli. “È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa – racconta Zeudi– Oggi è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) e ha fondato “La lampada di Scampia”, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento”.

Scampia e Gomorra

Da parte sua Zeudi ha dato una mano. Ha iniziato a fare la modella a 12 anni, poi fatto la maschera al San Carlo. Scampia, la sua gente, la difende con determinazione. “I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti – racconta – e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra”.

E su Gomorra – che non ha mai guardato con attenzione – spiega: “Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere”. Nel futuro si vede artista: sa suonare, vorrebbe recitare. Vorrebbe aiutare i ragazzi del territorio in cui è cresciuta.