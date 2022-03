Zeppole e musica per festa del papà al Mercato Coperto di Campagna Amica

Un appuntamento davvero ricco quello di sabato 19 marzo al Mercato Coperto San Paolo di Campagna Amica e Coldiretti di Fuorigrotta, una giornata dedicata a San Giuseppe, ovvero, alla festa del papà all’insegna del cibo a Km 0 animato da canti popolari napoletani e spettacoli per bambini.

L’evento, che rientra nell’ambito di “Napoli Food & Culture”, il festival realizzato da Coldiretti Napoli con il finanziamento di Camera di Commercio di Napoli e con la collaborazione di Casartigiani Napoli, Campania Incoming Tour Operator e Associazione Culturale Itinerari Alchemici, vedrà l’apertura con la tammorra di Matteo Mauriello, attore e musicista partenopeo figlio d’arte che ha avuto diverse esperienze teatrali, tra cui con Roberto De Simone, Luca De Filippo, Lorenzo Salveti e altri registi. In contemporanea, ci saranno attività ludico-didattiche per i bambini, dove i più piccoli impasteranno, realizzeranno gadget da regalare ai loro papà e potranno divertirsi con lo show “Clown Scarabocchio”; mentre, all’interno del Mercato Coperto, ci sarà uno stand dove sarà preparata l’agrizeppola, ovvero, la zeppola di San Giuseppe contadina realizzata con farina italiana di grani antichi proveniente dall’area beneventana.

Il Mercato Coperto San Paolo è un luogo che nasce come centro di aggregazione, condivisione e socialità per le famiglie e per tutti coloro che vogliono conoscere e degustare le tipicità contadine campane e dove, è possibile pranzare con un menù completo scegliendo tra le varie offerte proposte delle botteghe Campagna Amica presenti, come: il cuoppo fritto di pesce a “miglio zero”, i taglieri di salumi di suini pregiati campani, il gelato artigianale con frutta di stagione, la rosticceria napoletana, ancora, i formaggi a marchio, contorni della terra, la birra artigianale rurale, i vini dei Campi Flegrei, vesuviani e beneventani, merende e succhi di frutta artigianali pensati proprio per i bambini.

L’ingresso, l’evento musicale e le attività di animazione sono gratuite.