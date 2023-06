"Yoga int'e quartier": torna l'appuntamento gratuito

Mercoledì 7 giugno, dalle 13 alle 15, torna Yoga int e quartier: lo speciale evento gratuito a cura di Brigida Orria e Ljdia Musso



"Yoga int e quartier", evento yoga totalmente gratuito e aperto a tutti, invita le persone a trascorrere la pausa pranzo nel Rione Sanità praticando yoga per le strade del quartiere.

Un'opportunità di riscoprire gli spazi urbani della propria città vivendoli in una maniera nuova attraverso la pratica yoga.



L'evento è a cura di Brigida Orria, docente Yoga e Caffè fotografici, centro per la fotografia di Ljdia Musso, presente nel Rione Sanità da dicembre 2022.



Durante l'evento, i partecipanti sono invitati ad indossare qualcosa d'azzurro, il colore simbolo di questo periodo napoletano, il colore del mare e della squadra del Napoli.



La pratica dello yoga favorisce la connessione tra mente, corpo e ambiente circostante.



Attraverso l'attenzione al respiro e il movimento consapevole, i partecipanti saranno incoraggiati a ricercare un senso di equilibrio e benessere non isolandosi ma connettendosi con il contesto con cui si troveranno e a sperimentare una sensazione di armonia tra il loro essere interiore e il tessuto urbano.



La fotografa Ljdia Musso sarà presente per documentare l'evento, catturando le emozioni e l'energia dei partecipanti nel loro percorso.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di richiedere un ritratto individuale o di ottenere copie delle foto dell'evento per conservare un ricordo dell'esperienza.



L'appuntamento è fissato per le ore 13:00 a Piazzetta dei Crociferi, di fronte il museo di Jago (quartiere Sanità).



L'evento si svolgerà durante l'orario di pausa pranzo, dalle 13:00 alle 15:00.

Le persone sono invitate a partecipare in qualsiasi momento durante l'orario di svolgimento, a partire dalle 13:00.

Non è richiesta una presenza continuativa per tutta la durata dell'evento.

I partecipanti possono unirsi quando lo desiderano e partecipare alle sessioni di yoga in corso contattando le organizzatrici via whatsapp.



Utilizza l'hashtag #riprendiamocinapoli e #Yogaintequartier per condividere le tue esperienze.

Tagga @brigida_orria e @caffefotografici



Per informazioni:

Brigida Orria

+39 338 454 7418



+39 371 480 6659