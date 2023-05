Yoga int'e quartier. Il 30 maggio l'evento a cura di Brigida Orria e Ljdia Musso in cui Yoga e Fotografia si fondono in un evento flash per catturare l'attimo e riappropriarsi delle strade di Napoli



Brigida Orria, insegnante di yoga ed i Caffè fotografici, laboratorio fotografico di Ljdia Musso, si uniscono in un evento totalmente gratuito, urbano, per le strade del rione Sanità.

"Yoga int'e quartier" invita le persone a trascorrere la pausa pranzo praticando yoga per le strade di Napoli, un'opportunità di riscoprire gli spazi urbani vivendoli in una maniera nuova attraverso lo yoga.

Durante l'evento, i partecipanti sono invitati ad indossare qualcosa d'azzurro, il colore simbolo di questo periodo napoletano, il colore del mare e della squadra del Napoli.

La pratica dello yoga favorisce la connessione tra mente, corpo e ambiente circostante.

Attraverso l'attenzione al respiro e il movimento consapevole, i partecipanti saranno incoraggiati a ricercare un senso di equilibrio e benessere non isolandosi ma connettendosi con il contesto con cui si troveranno e a sperimentare una sensazione di armonia tra il loro essere interiore e il tessuto urbano.



La fotografa Ljdia Musso sarà presente per documentare l'evento, catturando le emozioni e l'energia dei partecipanti nel loro percorso.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di richiedere un ritratto individuale o di ottenere copie delle foto dell'evento per conservare un ricordo dell'esperienza.



L'appuntamento è fissato per le ore 13:00 a Piazza Cavour, vicino alla linea due della metropolitana.

L'evento si svolgerà durante l'orario di pausa pranzo, dalle 13:00 alle 15:00, in vari punti, vicoli, slarghi e scorci del quartiere Sanità.

Le persone sono invitate a partecipare in qualsiasi momento durante l'orario di svolgimento, a partire dalle 13:00, contattando le organizzatrici per sapere il luogo in cui il gruppo si è spostato.

Non è richiesta una presenza continuativa per tutta la durata dell'evento.

I partecipanti possono unirsi quando lo desiderano e partecipare alle sessioni flash di yoga in corso.

Non è necessaria una preparazione né aver praticato yoga in precedenza, unico prerequisito voglia di divertirsi e di scoprire Napoli in una prospettiva diversa.



Utilizza l'hashtag #riprendiamocinapoli e #Yogaintequartier per condividere le tue esperienze.

Tagga @brigida_orria e @caffefotografici



Caffè fotografici +39 371 4806659