Sabato 2 Dicembre 2023 ore 21:00, XX VIBES PROJECT in concerto alla Sala Santa Cecilia di Via Montecalvario.



XX VIBES PROJECT

ILEANA MOTTOLA Voce

IVANA MUSCOSO Piano e Voce

MAURA DE SANTIS Batteria

Il progetto nasce dalla sinergia tra tre personalità artistiche estremamente eclettiche ed accomunate dalla passione per la musica di matrice statunitense e le sue molteplici radici. La vocalist ILEANA MOTTOLA, la pianista-cantante IVANA MUSCOSO e la batterista MAURA DE SANTIS propongono un progetto in cui interpretano, con arrangiamenti originali, brani in diversi stili, dal pop al soul, al funk ed alla musica d’autore nostrana.

Sono disponibili i tesseramenti Arci-Santa Cecilia con contributo libero.

Info +39 081 406800-406871 c/o Hotel Toledo

WhatApp +39 3357466327