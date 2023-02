Per il World Pizza Day la sfida di Heinz con l'abbinamento pizza e ketchup: l'assaggio al ristorante pop-up Famiglia Heinzzola

In occasione del #worldpizzaday si accende il dibattito su Pizza&Ketchup. Nel tentativo di stabilire se l'iconica salsa rossa sia effettivamente un sì o un no con la pizza, Heinz si è rivolta a chi negli anni ne ha perfezionato l’arte: i napoletani. Prima di farlo, una premessa importante da Heinz: Scusa Napoli e Scusa Italia!

"Di soppiatto, Heinz ha fatto assaggiare una pizza con un ingrediente non del tutto tradizionale ai Napoletani: “Heinzzola” – nel cornicione si nasconde del delizioso ketchup Heinz. Dopo l’assaggio è stato chiesto di esprimere un verdetto e tutti lo hanno adorato. Beh, quasi tutti!"

Tutti i fan della pizza e i curiosi di questa controversa combinazione avranno l’opportunità di provare in prima persona la creazione, grazie al ristorante pop-up “Famiglia Heinzzola”. L’appuntamento è a Napoli in Via Lanzieri 39 dalle ore 11.00 alle ore 15.00, per un solo giorno in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, il 9 febbraio.