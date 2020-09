Workshop di Silkdance a Napoli con Julia Haussener

Workshop di Silkdance (Asian-Oriental Dance Fusion) a Napoli con Julia Haussener

In questo primo incontro le partecipanti faranno un primo approccio alla Silkdance e alla sua storia d'origine. Impareranno le sei posizioni basiche della Silkdance e passi e gestualità basiche di questa danza. Si finirà con una piccola sequenza.

2° incontro a Napoli

Domenica 24 Gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in via Giuseppe Martucci 44 - Napoli presso il Vic'Street

Massimo 5/6 Partecipanti il corso sarà tenuto secondo le regole e nel rispetto delle norme anti- covid.

E' obligatorio per partecipare l'acquisto del ticket anticipato.

Il costo di 3 ore è di 35 Euro.

I posti sono limitati per info e prenotazioni:

3387981020