A Napoli un Workshop su José Antonio Abreu e l’esperienza de “El Sistema”

Per la prima volta la città di Napoli ospita uno spazio di confronto e approfondimento sulla figura di José Antonio Abreu, musicista ed ex ministro della cultura del Venezuela creatore del sistema pedagogico-musicale noto come “El Sistema”. El Sistema, nelle parole del suo fondatore, «mira ad organizzare sistematicamente l’educazione musicale e a promuovere la pratica collettiva della musica attraverso orchestre sinfoniche e cori come mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità. Nell'arco di un trentennio e grazie alla diretta sovvenzione del governo venezuelano, è nata una rete d’istruzione musicale che riunisce in 180 orchestre 350.000 bambini e ragazzi provenienti dai barrios più poveri del Venezuela, spesso con disabilità fisiche o psichiche. Una rete che oggi si è diffusa in tutto il mondo.

L’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli da circa 10 anni adotta la pedagogia-musicale di Abreu e gestisce un’Accademia Polifunzionale dove oltre 50 giovani under 25 si formano gratuitamente in campo musicale e imparano a diventare cittadini attivi spiega il Direttore artistico dell’Orchestra il Maestro Giuseppe Mallozzi.

Il workshop vuole contribuire ad approfondire la conoscenza di Abreu e l’esperienza de “El Sistema” da una prospettiva storico-sociale, culturale e pedagogica ma anche aprire una riflessione sul contributo che le Orchestre sociali possono apportare in termini di empowement giovanile e di auto-sviluppo delle comunità.

Il programma dei lavori si articolerà su due giornate e 4 sessioni:

VENERDI’ 20 OTTOBRE h. 9.30

Convegno “L’eredità di Abreu tra passato, presente e futuro”

VENERDI’ 20 OTTOBRE h. 15.30

Tavola rotonda “Le Orchestre Sociali: la Musica del cambiamento”

SABATO 21 OTTOBRE h. 10.00

Workshop di formazione per docenti, studenti e operatori musicali: “Pillole de El Sistema“

SABATO 21 OTTOBRE h. 16.30

Concerto conclusivo dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli

Il workshop è realizzato grazie al contributo stanziato dalla Fondazione Alta Mane Italia ed è patrocinato dal Comune di Napoli e dal Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli. È realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

Ad ospitare la due giorni, grazie alla disponibilità della Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnoli e del Comitato Partidarios De Santiago, sarà la prestigiosa Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Municipio.

Tra i relatori che interverranno: Giuseppe Mallozzi e Domenico Salerno (Orchestra dei Quartieri Spagnoli) Annalisa Spadolini (Ministero dell’Istruzione e del Merito), Gianni Nuti (Università Valle D’Aosta), Gennaro Carotenuto (Università di Macerata), Anis Barnat, Elisa Sologni e Giannis Ismirnioglou (El Sistema Greece); Andrea Gargiulo (Conservatorio N. Piccinini di Bari), Margherita Aruta (Ufficio Scolastico Regionale della Campania); Cataldo D’Andria (Presidente Fondazione Alta Mane); Esquía Alejandra Rubín De Celis Núñez- Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli.