Dove e come trovare lavoro: workshop con Leonardo Filiani

Cercare un lavoro è un’attività molto complessa e frustrante.

Spesso lo si fa in condizioni di necessità e di urgenza, fattori che inducono a commettere errori che comprometteranno il risultato della ricerca.



Workshop della durata di due con tantissimi consigli pratici per cercare efficacemente lavoro, su come proporsi e soprattutto evitare quegli errori, che fanno perdere tanto tempo e che ci impediscono di ottenere proposte di lavoro di valore.



Programma dell'evento:

- Dove trovare le offerte di lavoro

- Strategia per aumentare le offerte di lavoro

- I 6 elementi di una buona offerta di lavoro

- Tecniche di lettura di un'offerta di lavoro



Competenze in Uscita

- Riconoscere gli elementi caratteristici di una buona offerta di lavoro

- Distinguere le offerte di lavoro di valore da quelle che fanno soltanto perdere tempo

- Selezionare rapidamente le offerte in linea con i propri obiettivi di carriera e di reddito.



Relatore

- Leonardo Filiani: formatore sui temi della creazione d’impresa e della ricerca attiva per il lavoro.



Posti limitati per le norme anti covid-19.

Due sessioni disponibili.

Info e ticket su sito centrostudigiordano.com