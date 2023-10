Workshop di Danza Polinesiana a Napoli

28 Ottobre ore 15.00 -17.00

Workshop danza polinesiana Ori Rapa NUI

25 Novembre ore 15.00 -17.00

Workshop Il Potere Femminile: Danza polinesiana e Archetipo della Guerriera

6 Aprile 15.00 -17.00

Workshop Il Potere Femminile: Danza polinesiana e Archetipo della Guerriera

INSEGNANTE:

BERNARDITA BORDAGORRY:

Terapeuta, Insegnante di Yoga e Mindfulness certificata in India, parte della rete internazionale della VOZ EN EL PARTO. Da oltre 15 anni conduce workshop terapeutici in diverse parti del mondo. E’ esperta di discipline arti terapeutiche, tecniche per la crescita personale e respirazione. Conduce sessioni di massaggio sonoro e terapie psicosomatiche.

Insegnante ufficiale di danza polinesiana dalla Scuola di Emilia Tepano (Isola di Pasqua). Ballerina di danza polinesiana dal 2004. Insegnante nella scuola spagnola di danza Swing a Malaga. Ha effettuato Stage di danza polinesiana e risveglio del femminile in diversi paesi (Cile, Argentina, Cuba, Romania, Spagna, Italia). Attrice, Regista, Life Coach e Dramma terapeuta certificata cilena. Insegnante di Teatro, Hatha Yoga, Yin Yoga e Yoga Pre Natale.

Instagram: @mujeres_luz

Workshop di danza polinesiana e risveglio dell'energia femminile.

A traverso tecniche della danzaterapia e la dramaterapia arquetipale, esploreremo un affascinante percorso verso la cultura polinesiana per riconnettere con la natura del nostro corpo e risvegliare il femminile. La durata sarà di due ore, durante le quali

inizieremo con un rituale per connetterci alla saggezza polinesiana, aprendoci all'antica conoscenza di questa cultura ricca di simbolismo e tradizioni. Questo ci preparerà a intraprendere un viaggio di scoperta interiore attraverso la danza.

Successivamente, ci dedicheremo a un riscaldamento corporeo, per svegliare la consapevolezza ed ascolto sul nostro corpo e il bacino, come centro principale coinvolto nelle danze polinesiane.

Poi, prenderemo il tempo di rivedere i passi fondamentali delle danze polinesiane, assicurandoci che tutti i partecipanti siano pronti per immergersi nella bellezza di questa forma d'arte.

Il cuore del nostro lavoro si svolgerà durante la danza di una coreografia, unendoci in un'esperienza collettiva di armonia e femminilità per aprire i nostri cuori e le nostre menti all'espressione artistica e al movimento.

Con la danza e il canto, esploreremo le profondità della nostra energia femminile, lasciando che essa si esprima in tutto il suo splendore.

Attraverso l'uso della voce, scopriremo come il canto possa essere uno strumento di guarigione e trasformazione, permettendoci di liberare emozioni e connetterci ancora di più con noi stesse e con gli altri partecipanti.

Infine, per concludere il nostro workshop in modo significativo, realizzeremo una chiusura psicofisica e rituale. Questo momento ci permetterà di integrare tutte le esperienze vissute, ringraziando la danza, la saggezza polinesiana e la nostra energia femminile per il dono che ci hanno offerto.

Questo workshop è una proposta per vivere un'esperienza di crescita personale e collettiva, aprendo nuove porte di consapevolezza e connessione con la nostra essenza più autentica.