Workshop di Danza Persiana a Napoli con Julia Haussener versione on line

Domenica 22 Novembre dalle ore 15.30 alle 17.00

costo Ticket

1 lezione € 18.00

4 incontri € 60.00

info 3387981020

In questo incontro daremo particolare importanza alla gestualità delle mani e alla loro simbologia nella danza persiana.

Breve biografia di Julia:

Julia di origine svizzera, di spirito “nomade” fin dall’adolescenza, si trasferisce a Roma spinta dalla sua insaziabile curiosità per l’arte che la conduce a camminare sui passi di varie Muse. Da giovanissima ha iniziato danza classica ed orientale. Il suo interesse per l'Asia e il Vicino Oriente, l'ha portato allo studio di archeologia e storia dell'arte dell'India ed Asia Centrale, accompagnato dai suoi viaggi in queste regioni e al relativo studio delle loro danze. Ha cominciato con la danza persiana, uzbeca, khmer e danza classica dell'India del sud, Bharata Natyam e i karana (sequenze di movimenti rappresentati sui templi). Negli Stati Uniti ha approfondito la Tribal Fusion. In Europa ha seguito una formazione in danza espressiva.

Spinta dall'esigenza di trovare un linguaggio corporeo personale per esprimersi. Julia Haussener ha iniziato a chiamare la sua danza, Silkdance (danza della seta). Questa danza tesse come la leggerezza della seta, dei movimenti tra l’altro delle danze dell’insieme dell’Asia e del medio-oriente. La Silkdance è influenzata dalla danza espressiva contemporanea e dal “Tanztheater”, facendone una sintesi coerente di ritmi dell’Oriente e dell’Occidente, passato e presente fusi.

Julia ha ballato nei teatri d’Europa e del mondo arabo : nel Musée Guimet (Museo dell’Arte Asiatica di Parigi) in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione “Dal Nô a Mata Hari, 2 000 anni di teatro in Asia”, dove ha interpretato le danze di Mata Hari, e dello spettacolo “Il re scimmia sulla via del Buddah”. Ha partecipato come danzatrice in diversi programmi televisivi in Italia, Francia e Marocco ed è stata danzatrice i diverse compagnie.

E fondatrice è direttrice artistica della Compagnia Lazuli di Parigi.

Insegna la Silkdance e da dei laboratori coreografici a Roma, Parigi e Berna.

www.juliasilkdance.com

Abbigliamento: una gonna, i pantacollant e un body.