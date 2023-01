Workshop di autoritratto fotografico

Un workshop di autoritratto (Ri)Scopri te stesso attraverso l'obiettivo fotografico e scopri come esprimere le tue emozioni.

Il workshop si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 Febbraio a I caffè fotografici del rione Sanità.



Ogni partecipante può scegliere di partecipare a una sola giornata o a tutte e tre.



Posti limitati, la prenotazione tramite whatsapp è obbligatoria al 3714806659



La quota di partecipazione è di 30€ al giorno, 50% di sconto per chi prenota entro il 31 gennaio.



Non è necessaria una preparazione tecnica per partecipare al workshop.



Il workshop utilizzerà un approccio creativo, focalizzato non tanto sull'acquisizione di tecniche fotografiche quanto sull'uso della fotografia in chiave espressiva, come strumento potente attraverso cui riflettere sulla nostra immagine, sul modo in cui ci percepiamo e veniamo percepiti e sulle nostre emozioni. Lavoreremo con emozioni spesso stigmatizzate dalla società e represse, rabbia tristezza e paura.



Al termine del percorso ogni partecipante riceverà una stampa di tre foto a scelta, come memento del percorso svolto.