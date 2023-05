Workshop di Autoritratto fotografico a cura di Ljdia Musso ai Caffè Fotografici.

Dal 18 Maggio al 9 giugno: 4 giornate con cadenza settimanale

Orari

Dalle 17:00 alle 20:00



(Ri)Scopri te stesso attraverso l'obiettivo fotografico e scopri come esprimere le tue emozioni.

Ogni partecipante può scegliere di partecipare a una sola giornata o a tutte e quattro.

La quota di partecipazione è di 30€ al giorno.

25% di sconto per chi prenota tutt'e quattro le giornate.

Non è necessaria una preparazione tecnica per partecipare al workshop.

Il workshop non è focalizzato sull' acquisizione di tecniche fotografiche quanto sull'uso della fotografia in chiave espressiva, come strumento attraverso cui riflettere sulla nostra immagine, sul modo in cui ci percepiamo e veniamo percepiti e sulle nostre emozioni.

Lavoreremo con tutte le emozioni base e in particolare con emozioni spesso stigmatizzate dalla società e represse, rabbia, tristezza e paura.

Al termine del percorso riceverete una stampa di tre foto a scelta, come traccia del percorso svolto.



Prima parte

Percezione di sé



Giornata 1 (18 o 19 maggio)

Raccolta immagini autobiografiche.

La percezione di sé degli altri e della realtà in cui viviamo



Giornata 2 (25 o 27 maggio)

L'autoritratto in Vivian Mayer e Francesca Woodman

L'autoritratto come strumento di rappresentazione e trasformazione della propria identità.



Seconda parte

Emozioni e fotografia creativa



Giornata 3

(1 o 2 giugno)

Emozioni e creatività.

Impariamo a conoscere e ad ascoltare le nostre emozioni e cerchiamo di capire perché alcune hanno una connotazione negativa e quali ci mettono a disagio.



Giornata 4

(8 o 9 giugno)

Rielaborazione delle emozioni attraverso la creazione di immagini.



Rappresentazione di un emozione a scelta attraverso l'autoritratto.

Analisi delle foto scattate.

Conclusione



Dopo la fine del corso i partecipanti riceveranno la stampa di 3 foto a scelta



Per informazioni e prenotazioni

3714806659



Breve Bio

Ljdia Musso, Catanzaro 1985.

Laureata Cum Laude in scienze della comunicazione, specializzata in comunicazione e marketing della moda e dei beni di lusso e Fotografia.

Si è formata nelle città di Roma (UniRoma3, Istituto Cervantes), Barcellona (CCPB), Marsiglia (Alliance), ??????Parigi (IFA Paris, Histoire de parfum) e Milano (IED Milano).



Finalista ed. 2020 Photo Festival España, sezione descubrimiento.

Fotografa è anche performer e curatrice di mostre ed eventi d'arte.

Ha organizzato 12 mostre personali di fotografia documentaria (Marginalità, ritratti di invisibili) e ha partecipato ed è stata premiata in diverse collettive di pittura e fotografia a livello internazionale.

È l'ideatrice del nuovo format di eventi "Caffè Fotografici" attraverso cui si propone di promuovere gratuitamente artisti e fotografi.

Svolge la sua attività di fotografa e insegnante dividendosi tra il suo studio a Catanzaro e il suo studio a Napoli.

Offre diversi servizi e corsi di fotografia di comunicazione e marketing.



Permanent Collections

"Mediterranean Collection", Mediterraneum Association, Catania

Carlo Palli Archive, Prato

Fondazione Oelle, Catania

Repubblica Milano, due gallerie permanenti.