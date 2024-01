Workshop di autoritratto

Dopo Catania, Med Photo Fest, Siracusa Fototeca Siracusana e Catanzaro Caffè fotografici, Il workshop di ritratto ambientato arriva a Napoli.



Esploreremo il mondo del ritratto ambientato attraverso un approccio pratico teorico



Prima giornata tecnica e teoria

Seconda giornata photoshooting con modella



Per info e prenotazioni

3714806659



prenotazione obbligatoria



Dettagli evento



QUANDO 23-24.01.2024

Due giorni, 6 ore di lezione

15:00-18:00

Orari flessibili



DOVE

Caffè Fotografici

NAPOLI



PROGRAMMA

Il workshop offre un connubio di teoria tecnica e pratica, culminando nel secondo giorno con un photoshooting in ambiente urbano. L'agenda comprende:



- Esplorazione del ritratto ambientato e confronto con il ritratto tradizionale.

- Analisi delle opere di Avedon e Newman per approfondire stili e sfaccettature.

- Riflessione sull'espressione dell'identità, con particolare attenzione all'identità siciliana.

- Approfondimento sul lavoro di Scianna e la sua collaborazione con Dolce & Gabbana.



- Esplorazione dell'uso del ritratto ambientato nel contesto della moda.