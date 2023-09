Woman on Board: percorso formativo che favorisce l'ingresso delle donne nei CDA delle imprese pubbliche e private

Lunedì 25 settembre si terrà a Napoli, presso la sede di Manageritalia Campania, uno degli appuntamenti del "Women on board", un percorso formativo che mira a ridurre il divario di genere favorendo l'inclusione e l'accesso delle donne alle posizioni di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale e nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private.

La tappa formativa di Napoli, realizzata da Manageritalia Campania, AIDP Campania e le università coinvolte, sarà dedicata all' "Etica di impresa" e vedrà relatori e testimonial di rilievo condividere il loro knowledge e le loro esperienze in un modello di formazione concreto ed operativo. Nel corso dell'incontro le partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con diversi professionisti del settore giuridico, economico e aziendale aumentando così le loro competenze, esperienze e capacità di analisi.



Il progetto formativo, ideato per la prima volta nel 2022 in Emilia Romagna da Manageritalia e Federmanager insieme a AIDP e Hub del Territorio, è giunto alla seconda edizione con oltre 2200 iscritti rispetto ai 230 dell’edizione precedente.



“Women on Board” è un percorso totalmente gratuito espressamente ideato per le donne, ma aperto anche agli uomini, che prevede una serie di incontri formativi al termine dei quali, ai partecipanti, sarà rilasciata un’attestazione e saranno inseriti in un apposito elenco on line dal quale le imprese potranno scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CdA di aziende, società pubbliche e organizzazioni,?in cerca di professioniste per i propri organi di governance.

Il progetto, nella sua prima edizione, ha fatto segnare un grande successo con oltre 230 donne, tra manager e professioniste con un’età media di 46 anni provenienti da tutte le regioni, tutte accomunate dalla stessa volontà di mettersi in gioco e acquisire le competenze e la consapevolezza del proprio valore per accedere a ruoli di responsabilità nelle aziende e nei consigli d’amministrazione di società pubbliche e private.