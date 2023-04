Winx Club approda al Comicon: eventi live esclusivi e Iginio Straffi ospite speciale

Winx Club approda al COMICON Napoli. Il mondo fatato made in Italy che da 19 anni continua a collezionare successi in ogni angolo del pianeta sarà ospite del Festival Internazionale della Cultura Pop dal 28 aprile al primo maggio 2023, con un fitto programma di eventi live esclusivi e uno stand nell’Area Fumetto interamente dedicato. Fan e curiosi potranno immergersi a 360 gradi nell’universo delle magiche fate, icone di stile nate dal genio visionario di Iginio Straffi, che sarà ospite speciale della manifestazione.

LO STAND NELL’AREA FUMETTO E LE ATTIVITÀ

L’Area Fumetto all’interno della struttura ospiterà lo stand Winx Club accogliendo i visitatori con un arco di balloon design allestito in collaborazione con Gemar (azienda leader nella produzione di accessori sostenibili) che farà da vero e proprio portale d’entrata nel mondo Winx. Tanti palloncini rosa 100% bio-based e prodotti in materiale rinnovabile ricreeranno l’atmosfera della Dimensione Magica. Lo stand sarà il punto d’incontro ufficiale per informarsi sui numerosi eventi live previsti nell’arco delle quattro giornate, e per scoprire le tante attività a tema. Un hub dove rivivere la magia delle fate più amate della TV e respirare l’atmosfera dell’inimitabile saga.

In occasione del COMICON Napoli, il gruppo Rainbow guidato da Iginio Straffi presenterà un programma ricco di sorprese live e digital, gadget e momenti tematici da non perdere. Filtri social inediti che andranno ad accompagnare gli esclusivi gadget Winx Club e un angolo photocall ad hoc saranno solo alcune delle opportunità dei fan, che potranno anche scoprire con quale Winx hanno più somiglianze grazie al Test ‘Che Winx sei?’. E dopo il dilagante successo della prima edizione, Winx Club tornerà a far fibrillare i cuori dei fan con la seconda edizione del Winx Cosplay Contest, il concorso nazionale e internazionale dedicato ai migliori cosplayer ispirati ai personaggi della serie.

GLI EVENTI LIVE ESCLUSIVI

COMICON Napoli, si prepara ad accogliere una serie di eventi live esclusivi con protagonista Iginio Straffi e il suo brand di punta.

Il fondatore di Rainbow e presidente alla guida di uno dei gruppi indipendenti più noti nel settore dell’intrattenimento internazionale, nonché creatore delle Winx, sarà ospite speciale della manifestazione in una intervista nella quale svelerà le origini e la storia di questa saga evergreen, orgoglio italiano nel mondo, che dal 2004 continua a far sognare intere generazioni tra avventure, amori e amicizie indissolubili, e parlerà della sua evoluzione e del grande successo che continua a crescere, alimentato dall’entusiasmo e dalla magia della community di fan mondiale. A infiammare questa edizione del COMICON Napoli, per Winx Club sarà inoltre presente Elisa Rosselli, la storica voce delle canzoni delle Winx, per regalare emozioni a tutti i presenti con una performance dal vivo dei brani più conosciuti e amati delle magiche eroine. E ancora, in programma un Live Drawing insieme a Denis Agostinelli, senior character designer di Rainbow, che mostrerà come nascono le Winx. Infine, per celebrare l’ultima giornata di presenza il 1° maggio si terrà la travolgente Cosplay Reunion delle Winx, in uno degli eventi comics più importanti in Italia in collaborazione con Epicos. Un programma davvero denso di emozioni da non perdere.

Il programma giorno per giorno:

LIVE DRAWING con DENIS AGONISTELLI, CH DESIGN RAINBOW TEAM

29 aprile – dalle 13.00 alle 14.00 presso RING

30 aprile – dalle 14.00 alle 15.00 presso RING

ELISA ROSSELLI SHOW

30 aprile dalle 18.10 alle 18.40 presso Main Stage dell'Arena Flegrea

1 maggio dalle 12.30 presso Music Dojo

IGINIO STRAFFI SPECIAL GUEST

1 maggio dalle ore 13.30 alle 14.30 panel in Sala Pazienza (padiglione 4)

1 maggio dalle 15.00 Meet & Greet e firmacopie presso COMICON Point

WINX COSPLAY REUNION

1 maggio dalle 12.30 alle 13.15 presso Music Dojo (adiacente al padiglione 10)