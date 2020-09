Wine&Thecity, talk cooking show con lo chef stellato Gennaro Esposito

Nell'ambito della rassegna Wine&Thecity , il 21 settembre presso il Salone degli Affreschi di E. Marinella , lo chef Gennaro Esposito, Due Stelle Michelin della Torre del Saracino, incontra il tecnologo alimentare Gerardo Dalbon per raccontare il Metodo De Cecco e come nasce una delle paste più apprezzate d’Italia e del mondo. A metà strada tra lezione e cooking show, l’evento è un’occasione imperdibile per approfondire conoscenza e tecniche di cottura.

Segue degustazione di pasta condotta dallo chef e accompagnata dai vini dell’azienda Casale del Giglio dal Lazio e la campana La Molara.

L’evento è riservato a soli 40 ospiti operatori del settore.

L’edizione Wine&Thecity 2020 si svolgerà in ottemperanza alle normative vigenti per la prevenzione del Covid-19, tutti gli eventi saranno con ingresso a prenotazione obbligatoria e l’accesso sarà consentito con mascherina obbligatoria e misurazione della temperatura.